Tari, non paga(va) nemmeno il Consorzio universitario: versati oltre 95mila euro

Se avete "dimenticato" di pagare la Tari, state tranquilli: capita anche agli enti pubblici che hanno per di più tra i propri soci proprio il Comune di Agrigento. E' successo, infatti, al Consorzio universitario, che in questi giorni ha provveduto a liquidare oltre 95.800 euro al Municipio capoluogo per scongiurare l'arrivo di provvedimenti esecutivi gravati per di più da mora.

Andando a guardare gli atti, l'Ecua (all'epoca dei fatti Cupa) non aveva saldato la terza rata per il 2013, doveva versare una differenza di circa 10mila euro per il 2017 e invece non aveva mai pagato il dovuto per gli anni 2018 e 2019.

Perché le somme non siano state finora versate non è chiaro, a leggere gli atti pubblicati. Perché si sia atteso così tanto per contestarlo al diretto interessato (se è avvenuto, sia chiaro) è ancora meno chiaro.