Regolamenti Tari e agevolazioni straordinarie: ecco cosa cambia

E' stato avviato dall’amministrazione comunale di Sciacca, l’iter per l’approvazione del nuovo regolamento ordinario sulla Tari e del regolamento sulle agevolazioni straordinarie per le utenze domestiche e non domestiche.

"La Giunta comunale – rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Tributi e alle Finanze Michele Bacchi – ha approvato due delibere, contenenti i propositi dell’esecutivo. Le deliberazioni saranno oggetto di un nuovo esame e di ulteriori approfondimenti prima della loro definitiva trasmissione al commissario straordinario del Consiglio comunale, che terranno conto della continua evoluzione interpretativa delle norme in materia".