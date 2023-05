Tari, in arrivo aumento da 300mila euro per i cittadini: differenziata giù di 2 punti

La Tari ad Agrigento? Sarà sempre più cara. A dirlo non l'opposizione in aula "Sollano", che è a dire il vero abbastanza "british", ma i numeri ufficiali, che al momento però non sono ancora arrivati nel dibattito consiliare.

Innanzitutto i costi: nella tariffa per l'anno 2023 - che ancora non è stata realizzata e portata in aula, dove dovrà essere votata entro il 31 del mese - è prevista infatti una crescita delle somme necessarie per pagare il servizio da 16.447.712 euro a 16.710.177 euro. Questo non dipende da come si fa la differenziata, ma dal Piano economico finanziario approvato lo scorso anno e che appunto traccia (ad Agrigento come altrove) un progressivo adeguamento in modo statistico. Un calcolo che è realizzato dalla Srr per conto del Comune e che, nel caso del capoluogo, prevede una crescita fino a sfiorare i 17milioni di euro (16.976.815 euro) nel 2024.

Una crescita non collegata a quanto effettivamente costa il servizio, va precisato, ma solo derivante da un calcolo di adeguamento che viene realizzato dalla Srr applicando quanto previsto dalle normative.

A calare, invece, sono i dati della differenziata: sempre usando informazioni della Srr, il Comune di Agrigento è passata dal 74,15% del 2020 al 70,47 del 2022 e il trend non sarebbe migliorato anche in questi mesi del 2023 soprattutto perché i rifiuti conferiti sono spesso "sporchi": questi vengono pagati per il trattamento presso gli impianti e poi pagati nuovamente per essere smaltiti come scarti in discarica.

Non è quindi da escludere che il costo del servizio - anche in considerazione del fatto che è cresciuto quanto necessario per portare i rifiuti negli impianti.

Solo lo scorso anno l'ente era stato costretto ad una "manovra" da 400mila euro per rimpinguare quanto necessario a pagare il servizio.