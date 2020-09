Tari e Imu, il sindaco di Naro Brandara: "Soddisfatta i lavori consiliari"

Il consiglio comunale di Naro ha approvato entro i termini di legge i regolamenti tributari e le relative tariffe ed aliquote per l’anno corrente. I regolamenti sono quello generale delle entrate, quello sulla Tari e quello sull’Imu.

In particolare, con questi regolamenti, sono state previste delle agevolazioni per i negozianti e i pubblici esercizi che non potuto svolgere la loro attività nel periodo marzo-maggio, mentre sono state mantenute le stesse tariffe e aliquote dell’anno precedente per tutte le altre utenze. Per quanto riguarda l’Imu, il consiglio comunale ha preso atto della nuova normativa che ingloba la Tasi nell’Imposta municipale Unica.

Durante la seduta, hanno relazionato il sindaco Maria Grazia Brandara e l’assessore alle finanze Serena Cremona. Per la maggioranza, sono intervenuti la capogruppo Cristina Scanio e il consigliere Salvatore Todaro. Per la minoranza, sono intervenuti il capogruppo Enzo Giglio ed i consiglieri Lillo Licata e Rosalia Arnone.

.“Sono contenta - ha detto il sindaco Brandara - dell’accoglienza riservata dal consiglio comunale. In particolare dall’opposizione- al neo-assessore Vincenzo Cavaleri e sono estremamente soddisfatta dello svolgimento dei lavori consiliari. E’stato infatti registrato un clima costruttivo che, così continuando, potrà migliorare decisamente i risultati della gestione politico-amministrativa.

La città incassa i risultati dei tre nuovi regolamenti tributari che consentono agevolazioni sia agli esercenti, sia agli studenti fuori-sede sia agli anziani soli. Per il futuro, continuerò a coinvolgere e a confrontarmi con la minoranza, il cui apporto è spesso genuino e qualificato”.