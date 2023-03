Tari 2023: 30mila avvisi in arrivo, cambiate le date di scadenza delle rate

Sono circa 30 mila gli avvisi per i contribuenti iscritti che riceveranno la Tari 2023. Palazzo dei Giganti, con trattativa diretta, ha affidato il servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione alla ditta "Veloce Industry" di Villanova di Castenaso (Bologna). La spesa complessiva sarà di 22.603 euro.

Il consiglio comunale, lo scorso mercoledì 22, ha approvato la modifica delle scadenze del versamento della tassa dei rifiuti per il 2023. Visto che gli avvisi risultavano essere ancora in fase di lavorazione, è stata modificata la rateizzazione. E' stata, di fatto, spostata in avanti la scadenza della prima rata.

Il regolamento comunale prevede 4 rate trimestrali, la prima della quale ha - da regolamento - scadenza il 16 febbraio. Quest'anno, visto che appunto si è impiegato un po' più di tempo per l'elaborazione degli avvisi Tari 2023, le date di scadenza delle rate sono state così fissate: 16 aprile, 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre.

Nessun aumento - è stato chiarito durante il consiglio comunale - ma soltanto, appunto, uno spostamento della rateizzazione.