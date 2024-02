"Presentò una dichiarazione non veritiera al Comune": Tar respinge ricorso di un revisore dei conti

Aveva partecipato, nel 2020, alla procedure per la selezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti del Comune di Belmonte Mezzagno, ma non aveva dichiarato gli incarichi svolti presso altri enti locali. Per questo motivo un professionista di Grotte aveva presentato ricorso al Tar Palermo contro l'atto di decadenza dell'incarico, ma i giudici amministrativi gl hanno dato torto.

L'uomo, R. C., era stato nominato presidente del collegio dei Revisori dei Conti del piccolo centro, risultando il candidato che aveva svolto il maggior numero di incarichi presso altri Comuni. Tuttavia, in fase di verifica delle dichiarazioni rese, l’Amministrazione comunale accertava che il professionista aveva reso delle dichiarazioni non veritiere in merito ad un incarico di revisore dei conti presso il comune di Porto Empedocle e ne dispose, quindi, la decadenza.

L'uomo aveva agito presso il Tar lamentando la "sproporzionalità della sanzione" e chiedeva l'annullamento. Una tesi che il Tribunale amministrativo non ha accolto, dando invece ragione al comune - difeso dall'avvocato Girolamo Rubino-.

Il legale, in particolare, aveva evidenziato la legittimità della delibera impugnata dal ricorrente, ritenendo che l’Amministrazione comunale si fosse limitata ad accertare, in fase di verifica, la non veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente e sussistendo, invece, per i partecipanti l’obbligo di dichiarare il vero per tutti i dati oggetto di dichiarazione a prescindere dalla riconducibilità degli stessi ai requisiti di partecipazione. La dichiarazione era, secondo Rubino, in astratto idonea ad incidere, influenzare e condizionare la valutazione dei requisiti soggettivi da parte dell’Amministrazione, ovvero a causare un potenziale danno nei confronti degli altri candidati.

La dichiarazione ritenuta "mendace" quindi aveva troncato il rapporto fiduciario tra il consulente e l'ente pubblico.

Condividendo le argomentazioni difensive dell’avvocato Rubino, prima in fase cautelare e oggi nel merito, il Tar di Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal revisore e condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Belmonte Mezzagno.