Trovato un lavoratore in nero in cantiere, azienda perde le autorizzazioni: il Tar revoca tutto

Subisce la sospensione delle autorizzazioni a svolgere la propria attività imprenditoriale dopo che, durante un controllo, i carabinieri del Nil avevano trovato in un cantiere un operaio in nero: il Tar revoca tutto.

Al centro della vicenda un'azienda di Favara del settore delle costruzioni oggetto appunto di un'ispezione dei militari mentre era al lavoro a Campobello di Licata. In seguito a quella verifca, nei confronti dell'impresa veniva emanato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, con effetto immediato.

La società, però, si impengò a regolarizzare la posizione del lavoratore e presentò quindi istanza di revoca del provvedimento di sospensione, che venne riscontrata positivamente dal Nil, ma che non fece tornare sui sui passi il Ministero delle Infrastrutture che anzi, un anno dopo quei controlli, fece scattare un provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti.

La ditta quindi si è rivolta al Tar con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Mario La Loggia e Vincenzo Airò, per impugnare il provvedimento ministeriale. Nel corso del processo i legali dimostravano l’illegittimità del provvedimento interdittivo impugnato, in quanto lo stesso era stato emanato in palese violazione delle disposizioni in forza dei quali il provvedimento deve concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione con tempestiva adozione del provvedimento finale.

Tesi accolte dal tribunale amministrativo, che ha quindi annullato gli atti e condannato il ministero a pagare le spese legali.