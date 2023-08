Moda, i tappeti donati da Dolce e Gabbana alla città di Sciacca usati per nozze e spettacoli

A Sciacca ci si sposa camminando sui prestigiosi tappeti di Dolce e Gabbana: l'iniziativa è del Comune che ha deciso, nei giorni scorsi, di mettere a disposizione gli ornamenti donati dagli stilisti alla città nel 2019 in occasione di una sfilata di haute couture maschile. Sono stati così posti davanti al resort Verdura per abbellire l'ingresso e consentire di scattare le foto con degli addobbi decisamente prestigiosi.

Tappeti che sono stati pensati per le piazze Duomo, Purgatorio e Inveges e per via Roma.

I tappeti, dopo l'evento, sono stati conservati in alcuni locali comunali. Due anni fa l'assessore Sino Caracappa, dopo avere impegnato una somma per la loro pulizia, li riutilizzò per abbellire piazza Duomo e via Garibaldi.

Poi sono stati nuovamente conservati e riutilizzati, lo scorso anno, dalla compagnia teatrale di Salvatore Monte per lo spettacolo “Icaro” a San Calogero mentre parte di quei tappeti quest’anno saranno utilizzati sempre per lo spettacolo di Monte “Ferdinandea” sulla spiaggia di Muciare.