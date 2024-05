"Tante idee per sconfiggere la solitudine”, oltre 500 studenti partecipano al concorso: tutto pronto per la premiazione

Si svolgerà al teatro Pirandello, il prossimo 27 maggio alle 9, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso “Tante idee per sconfiggere la solitudine e la disconnessione sociale”, dedicato agli studenti delle scuole di Agrigento e promosso dalla comunità missionaria “Porta aperta”.

Un tema particolarmente attuale e sentito dai giovani che, guidati dai loro docenti hanno partecipato con grande entusiasmo e creatività. Oltre 500 studenti da tutta la provincia hanno realizzato elaborati di diverso tipo come disegni, testi, video e canzoni offrendo spunti di riflessione originali e interessanti su come contrastare la solitudine e la disconnessione sociale che purtroppo colpiscono sempre più persone, soprattutto i giovani.

A presentare la cerimonia sarà Alessandro Cacciato con la testimonianza di don Antonio Porretta e gli interventi artistici di Lia Rocco, del centro danza diretto da Giusy Liberto e degli alunni del liceo statale “Martin Luther King” diretti da Arianna Vassallo. La giuria, composta da illustri personalità del mondo della scuola e della cultura tra cui i professori Graziella Fazzi, Nicoletta Averna, Rosa Maria Cani, Girolama Casà, Gaetano Fallea, Gianni Provenzani, Enza Ierna e Giovanni Proietto, hanno avuto il difficile compito di scegliere i migliori lavori tra tanti elaborati di alto livello. Saranno premiati i vincitori di ogni categoria ma tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione per il loro impegno e la loro creatività. Inoltre ogni scuola riceverà una targa per l’impegno profuso in occasione del concorso. I premi saranno offerti da diversi sponsor che hanno permesso così la realizzazione di questa edizione del concorso.

“L'evento - dice suor Maria Grazia Pillitteri, responsabile della comunità missionaria ‘Porta aperta’ - è un'occasione importante per sensibilizzare i giovani sull'importanza delle relazioni sociali e per incoraggiarli a prendersi cura di chi si sente solo ed escluso. Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa seconda edizione del concorso, in particolare gli studenti, i loro insegnanti, i membri della giuria e le autorità religiose e cittadine, gli sponsor, il service e soprattutto i nostri volontari che con tanta generosità hanno portato avanti questa iniziativa”.

Ecco l’elenco delle scuole partecipanti: