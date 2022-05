Tangenziale di Agrigento, il sottosegretario Cancelleri in città per presentare la realizzazione dell’opera

Questa mattina, martedì 24 maggio, il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri è stato ad Agrigento per presentare il progetto di realizzazione della cosiddetta “Tangenziale di Agrigento”. Si tratta di un’arteria, inserita nel più ampio itinerario “Gela-Agrigento-Castelvetrano”, che prevede un percorso di 170 chilometri per un valore economico stimato intorno ai 6 miliardi di euro. Presenti, tra gli altri, Maria Rita Cocciufa, prefetto di Agrigento; Ettore Riccardo Foti, Capo di gabinetto dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità; Francesco Micciché, sindaco di Agrigento; Raffaele Celia, responsabile Anas struttura territoriale Sicilia; Gildo La Barbera, coordinatore del dibattito pubblico ed i vertici Anas.

“Il Governo nazionale - ha detto Cancelleri - ha tutta la volontà di voler realizzare la tangenziale e per questo è necessario incontrarsi in quella che è la forma più efficace di democrazia diretta: il dibattito pubblico, voluto dalla legge, che ci permetterà di ragionare, alla presenza di tutte le parti interessate, su ogni possibile e migliore soluzione per operare al meglio e nel minor tempo possibile. Un confronto che permetterà a tutti, amministratori comunali, comunità, imprenditori, associazioni e tutti coloro che vogliono esprimere un’idea, utile a snellire l’iter e a disinnescare eventuali contenziosi.

Partiremo, nella realizzazione delle infrastrutture, dalle due estremità laterali della strada principale, la tangenziale di Gela da un lato e la Castelvetrano – Sciacca dall’altro, per poi lavorare anche per la tangenziale di Agrigento. Su quest’ultima, in sinergia con la Regione, abbiamo completato il progetto di fattibilità tecnico-economico per un valore di circa 14 milioni di euro”.