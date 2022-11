Tangenti in cambio di autorizzazioni, Vella si difende: "Fatti estranei alla mia cultura, chiarirò tutto"

"Leggere queste cose mi fa male perchè sono del tutto estraneo alle accuse, questi comportamenti non mi appartengono e non fanno parte della mia cultura. Per me parla la mia storia, ho sempre combattuto l'illegalità e denunciato il malaffare".

L'imprenditore agrigentino Sergio Vella, indagato dalla procura di Palermo per alcune ipotesi di corruzione per avere pagato delle tangenti a un funzionario regionale in cambio di autorizzazioni ambientali per le sue attività, respinge le accuse e si dice "pronto a chiarire ogni addebito, perchè le cose non stanno affatto così".

Vella annuncia che risponderà alle domande del giudice e il suo legale Nicola Grillo impugnerà l'ordinanza al tribunale del riesame. "Siamo in presenza di una bufala, non ho corrotto nessuno e non sono stato favorito da nessuno".

L'imprenditore, titolare di una delle principati imprese del meridione in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti, smentisce l'ipotesi accusatoria dei pm palermitani e aggiunge: "Non c'è stato nessun favoritismo nei miei confronti, basti pensare che chi avrebbe dovuto agevolarmi ha fatto scadere tutte le autorizzazioni e siamo stati costretti a presentare un nuovo progetto perdendo ben tre anni. Stiamo parlando davvero del nulla ma tutto questo lo chiarirò quanto prima nelle sedi competenti".