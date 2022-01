Si torna in classe, via ai tamponi: solo quattro positivi a Cianciana

Quattro positivi su 170 tamponi effettuati. Sono questi i primi risultati dell'attività di screening effettuata dal Comune di Cianciana per garantire un sereno ritorno in classe dei propri studenti.

A comunicare i numeri è stato il sindaco Francesco Martorana. Sono stati sottoposti al test anche gli insegnanti e il personale ata. "L'iniziativa - dice ancora Martorana - si è potuta concretizzare anche grazie al supporto della dirigente scolastica, Maria Rosaria Provenzano. Ci siamo, immediatamente, attivati perché con il rientro in classe, il rischio era notevole, i contagi, negli ultimi giorni continuano a scendere e, naturalmente, ci attendiamo adesso che si fermino. I ragazzi, sono rientrati a a scuola con la massima sicurezza".

Tamponi stamattina anche a Palma di Montechiaro, anche se al momento il sindaco Stefano Castellino non ha diffuso dati, mentre a richiedere un'identica attività di prevenzione è la cittadinanza a Favara. Qui il sindaco Antonio Palumbo è al lavoro con l'amministrazione per individuare chi possa donare i tamponi all'ente (non essendoci disponibilità economiche per il loro acquisto) stante che comunque sarebbero rimaste al momento inevase da parte dell'Asp le richieste di uno screening prima del ritorno in classe.