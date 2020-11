Coronavirus, questo week end via ai tamponi rapidi gratuiti con il "drive in"

Tamponi rapidi e gratuiti con il sistema del "drive-in" (quindi con prelievo direttamente in auto) anche ad Agrigento per cercare di individuare il numero maggiore possibile di soggetti positivi e magari asintomatici.

Questo questo week end in molte città siciliane sarà appunto possibile fruire del controllo seguendo percorsi dedicati in cui si procederà al prelievo del campione mediante test rapido che, in caso di positività, verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

Coronavirus, iniziati i lavori di realizzazione di un drive in nella zona industriale

Dalla Regione annunciano che già nei prossimi giorni l'iniziativa sarà ripetuta in altre città sempre con le medesime modalità. Giusto la scorsa settimana era stata l'Amministrazione comunale di Agrigento ad annunciare l'individuazione di un'area nella zona industriale della città da destinare a questo scopo.

I dettagli saranno comunque resi noti a breve da parte di Comune e Azienda sanitaria, che dovranno indicare orari e modalità di fruizione del servizio.