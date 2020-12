Covid, i dati dello screening sugli alunni: individuato almeno un positivo per classe

Su oltre 447mila studenti sottoposti a tampone, sono 1449 quelli risultati positivi al Covid-19: lo 0.32% del totale ma almeno un alunno per classe.

A diffondere i dati è stato l'Ufficio scolastico provinciale di Agrigento in seguito alla massiccia campagna di controlli condotta con il sistema del "drive in"sul nostro territorio. Questo report, appunto, evidenzia come la situazione per quanto riguarda gli istituti scolastici (dall'infanzia al primo grado) sia tutto sommato sotto controllo.

In particolare, il dato della distribuzione è, secondo l'Usp, abbastanza buono, dato che, dice l'ufficio, "più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato". Il dato agrigentino è di 1.25. "Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 - dice ancora il report - e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni)".

I numeri, comunque, sarebbero in calo: dal raffronto con i dati rilevati alla settimana precedente, 2 dicembre, "si evidenzia che sia per l’infanzia che per il I ciclo il totale degli alunni positivi è in diminuzione - dice lo studio -. Gli alunni allo stato attuale positivi al Covid-19 per l’infanzia sono 60 in meno (-34%), per la primaria sono 164 in meno (-20%) e per il I grado sono 165 in meno (-20%)". E questo, si precisa, con il medesimo numero di tamponi realizzato.

Una diminuzione costante nel tempo: se il 19 novembre, per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, il tasso di positivi era dello 0.46%, oggi è dello 0.32%.

Sono ad oggi 43 gli alunni che risultano ancora positivi al Covid-19. La maggior parte (28) riguardano la scuola primaria.