Taglierino alla mano minaccia gli impiegati e si fa consegnare i soldi: rapina alla Poste

Armato di taglierino ha fatto irruzione all'ufficio postale di via Cristoforo Colombo, a Licata. Minacciando i cassieri si è fatto consegnare tutto il denaro a disposizione e arraffati i soldi, è scappato a gambe levate.

Il bottino recuperato non dovrebbe essere ingente. I carabinieri, incamerato l'Sos, sono già a "caccia" del delinquente solitario. Oltre ai controlli che sono in corso in tutto il quartiere della Marina di Licata, i militari dell'Arma stanno già visionando, e se serviranno verranno acquisite, le immagini dei sistemi di videosorveglianza.