Tagliati i tiranti del vigneto, azienda agricola nel mirino?

Danneggiato il vigneto di un’azienda agricola, in contrada Favarotta, a Campobello di Licata. Qualcuno è riuscito, passando inosservato, a tranciare 9 tiranti del vigneto, provocando un danno di circa 100 euro.

Non è chiaro, non può esserlo naturalmente, se il danneggiamento sia stato interrotto perché magari i delinquenti sono stati messi in fuga da qualcuno o qualcosa. O se invece si è fermato, appositamente, alla fase iniziale. E’ un dato di fatto comunque che tanto a Canicattì, quanto in altre vicine realtà, i danneggiamenti messi a segno nel corso degli anni sono stati ben più vasti.

A presentarsi alla caserma dei carabinieri di Campobello di Licata e a formalizzare denuncia, a carico di ignoti, è stato il titolare dell’azienda agricola: un cinquantaquattrenne. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare chi, verosimilmente una sola persona, ha compiuto il raid. Servirà però del tempo, è inevitabile, per tracciare la giusta pista investigativa.