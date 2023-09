Tagliati 30 ulivi di funzionario comunale, aperta un'inchiesta sul danneggiamento

Tagliati 30 alberi d'ulivo, in contrada Quarti Santa Domenica, a Sciacca. A denunciare il danneggiamento - che gli ha determinato un danno di oltre 2mila euro - è stato il proprietario dell'uliveto: un architetto cinquantenne, funzionario di un Municipio della provincia. I militari dell'Arma, ai quali il professionista si è rivolto, hanno subito avviato le indagini per provare ad inquadrare il contesto in cui è maturata quella che ha le caratteristiche di un'intimidazione.

Il raid è stato messo a segno fra il 15 e il 18 settembre, sul fondo agricolo - di proprietà del funzionario comunale - di Sciacca. I malviventi, danneggiando gli alberi di ulivo, a quanto pare, non si sono lasciati tracce dietro le spalle. Ma spetterà alle investigazioni dei carabinieri provare, laddove possibile, a risalire all'identità di chi ha agito. Non filtrano indiscrezioni di nessun tipo sull'inchiesta che, coordinata dalla Procura di Sciacca, è in corso.

Non si tratta del primo caso, né probabilmente sarà l'ultimo, che si registra nell'Agrigentino dove, ogni anno, di questi tempi, vengono presi di mira - da Licata a Sciacca, passando soprattutto per l'area del Canicattinese, uliveti e vigneti.