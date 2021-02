Tablet e pc per gli alunni: in arrivo aiuti per scuole della provincia

I supporti serviranno per garantire la continuità delle attività didattiche in tempi di Dad

Ci sono anche tre scuole dell'Agrigentino tra gli istituti che hanno ricevuto dispositivi per la didattica digitale integrata dal Ministero dell’Istruzione.

I supporti serviranno, soprattutto, per garantire la continuità delle attività didattiche in tempi di Dad, con troppe famiglie che non sono al momento nelle condizioni economiche di provvedere all'acquisto di pc, tablet o smartphone.

A ricevere le attrezzature All'istituto "Quasimodo" di Agrigento andranno 50 tablet e 20 notebook; alla "Gancitano" di Canicatì 120 tablet e 50 pc portatil, mentre l'istituto "Galilei" di Raffadali riceverà 30 tablet.