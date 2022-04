Svuotati i serbatoi di 6 autocompattatori: danno di 1.200 euro per la "Sea"

Non è la prima volta che accade. E forse non sarà neanche l’ultima. I ladri sono tornati in contrada Giuliana, a Canicattì, e hanno rubato circa 600 litri di gasolio dai serbatoi di sei autocompattatori che erano stati lasciati posteggiati, per la notte, nell’area. Il danno economico – per la Sea che ha sede nella zona industriale di Agrigento – è stato quantificato in circa 1.200 euro. Ed è, però, coperto da assicurazione.

A fare la scoperta – e immediatamente dopo la denuncia alla stazione dei carabinieri di Canicattì – è stato uno dei responsabili della società a responsabilità limitata “Sea”. Il furto di gasolio sarebbe stato messo a segno – secondo quanto è emerso – fra le ore 14 di sabato e le 5,30 di lunedì, nell’arco temporale in cui il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti era sospeso in occasione del week end. I carabinieri della stazione di Canicattì, una volta raccolta la denuncia di furto a carico di ignoti, hanno subito avvisato la Procura della Repubblica e avviato le indagini. Ieri, non filtravano indiscrezioni circa l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza – e sul funzionamento – posti a tutela del deposito di contrada Giuliana.

Appena lo scorso luglio, sempre nello stesso posto, vennero portati via gli accumulatori elettrici di tre autocompattatori Iveco. Il danno economico, secondo la stima di allora, ammontava a circa 1.500 euro. Non si tratta di furti “nuovi” perché già nel 2018, ad esempio, le taniche di carburante di due autocompattatori – che si occupavano della raccolta e smaltimento dei rifiuti e, all’epoca, posteggiati nel piazzale dell’area di stoccaggio del Foro Boario – vennero letteralmente svuotate. Razzie di carburante che, sempre in danno di questo genere di mezzi, sono state messe a segno anche in altri Comuni della provincia.