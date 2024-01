“Svuotarono conto corrente a un’anziana”: a processo notaio e badante

Sono stati rinviati a giudizio e ora dovranno affrontare il processo con l’accusa di avere letteralmente “svuotato” il conto corrente ad un’anziana 95enne di Casteltermini. Si tratta di un notaio e di una badante di Caltanissetta che si sarebbero appropriati - si legge oggi sul Giornale di Sicilia - di circa 70 mila euro.

La presunta vittima del raggiro è deceduta ma ora, al centro della vicenda giudiziaria, c’è una sua familiare che si è costituita parte civile. Il reato contestato al notaio e alla badante è peculato continuato in concorso.

La badante, a quanto pare, avrebbe lavorato al servizio dell’anziana proprio grazie all’intercessione del notaio. Poi si sarebbe configurato il reato, tra l’altro con la querela della parente dell’anziana derubata. I soldi, secondo le accuse, sarebbero spariti dal conto corrente nell’arco di 3 mesi e mezzo. Il notaio, secondo la ricostruzione degli investigatori, si sarebbe presentato in banca a nome dell’anziana chiedendo l’apertura di un conto a nome di lei ed il rilascio di un carnet di assegni. La badante, invece, sempre secondo le accuse, avrebbe falsificato la firma della pensionata (intestataria del conto) emettendo 6 assegni di cui 4 a suo favore per un totale di 60 mila euro. E li avrebbe giustificati come “donazioni per il pagamento di spese fugure. Infine altri due assegni: uno, di circa 7.500 euro, sarebbe stato intestato ad una compagnia di assicurazioni per una polizza vita in favore del notaio; l’altro, di 1.500 euro, sarebbe stato versato sul conto dello stesso notaio.