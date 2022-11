Sviene in mezzo alla strada ed è allarme: soccorso e portato in ospedale un giovane

Polizia e vigili urbani sono intervenuti, assieme agli operatori del 118, in contrada Monserrato per soccorrere un giovane licatese che è stato trovato per terra, privo di sensi. Il ragazzo pare che abbia avuto un malore mentre era in bici. E' svenuto ed è stato notato, mentre era riverso lungo la strada, da alcuni automobilisti. E' stato, di fatto, temuto il peggio.

Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari.