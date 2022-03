Banda di ladri svaligia un garage: portati via attrezzi vari e perfino un motociclo

Forzano la saracinesca, si intrufolano nel garage di un licatese cinquantunenne e portano via un motociclo Aprilia, una sega elettrica, un martello pneumatico e vari attrezzi da lavoro. E’ accaduto in via Biondi, nella città del Faro. Ad indagare sul furto, dopo che hanno acquisito la segnalazione, sono i carabinieri della locale compagnia. Nessuno, stando a quanto è emerso, si sarebbe accorto di nulla, né avrebbe sentito rumori particolari.

Ad agire, verosimilmente, è stata una banda di malviventi. Difficile ipotizzare infatti, visto quello che è stato portato via, che possa essersi messo al “lavoro” un delinquente solitario. Spetterà comunque ai militari dell’Arma provare ad identificare chi ha colpito il garage del cinquantunenne.

Le investigazioni non si preannunciano comunque semplici e questo perché, a quanto pare, nelle immediate adiacenze del magazzino non vi sarebbero impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Telecamere che, invece, come dimostrano altri fatti di cronaca, spesso, riescono a velocizzare – se non addirittura ad essere determinanti – le indagini. Il danno, provocato al licatese che ha subito il furto, ieri, non risultava essere quantificato nell’esatto ammontare. Non è però certamente di poco conto.