Svaligiato il deposito di una ditta edile a Pasquetta: danni per oltre 5 mila euro

Svaligiato il deposito all’aperto di una ditta edile. Ad entrare in azione, in via San Pio da Pietralcina, fra la mattinata di Pasquetta e l’alba di ieri, è stata una banda di malviventi che ha arraffato un vibratore, una serra a banco, una serra circolare, una elettropompa, attrezzi vari da carpenteria, 70 pannelli in legno, 15 legnami da cinque metri, 15 tavoloni da 4 metri, 3 cavalletti di ferro e 10 tavole da quattro metri. Un danno, per l’impresa edile, quantificato in oltre 5 mila euro.

A presentarsi ieri mattina al commissariato di polizia di Canicattì è stato il titolare della ditta che si occupa appunto di lavori edili. L’uomo, riferendo d’essere stato a controllare a mezzogiorno circa di Pasquetta, ha riferito della scoperta del furto e ha prodotto un approssimativo inventario del materiale che, ieri mattina, è risultato mancare nell’esatto momento della ripresa dell’attività lavorativa. E’ stata formalizzata, appunto, una denuncia a carico di ignoti. I malviventi non hanno forzato il cancello d’ingresso dell’area, ma hanno invece aperto il magazzino di lamiera da dove sono, appunto, risultati mancare arnesi e materiale. A presidio del deposito dell’impresa edile non sono risultate esserci, purtroppo, telecamere di videosorveglianza e la ditta non è assicurata per reati di questo genere.

I poliziotti del commissariato di Canicattì subito dopo aver raccolto la denuncia di furto hanno, naturalmente, avviato l’attività investigativa per provare a recuperare indizi o elementi per arrivare all’identificazione di qualcuno dei componenti della banda di ladri o del mezzo con il quale sono arrivati fino a via San Pio da Pietralcina e che hanno, inevitabilmente, caricato con tutta la refurtiva. Ieri, naturalmente, appariva troppo presto per poter capire se le indagini avessero o meno imboccato la giusta pista.