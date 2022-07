Svaligiate due case: portati via perfino gli infissi, reti da materasso, cucina e tutti gli arredi in esterno

Svaligiate, letteralmente, due abitazioni di campagna fra via Costamante e contrada Impisu. A formalizzare le denunce, alla polizia, sono stati i proprietari: rispettivamente cinquantaduenne e un quarantasettenne. E le indagini sono state già avviate.

Dalla casa rurale di via Costamante, la banda di malviventi – impossibile ipotizzare che sia entrato in azione un ladro solitario – ha portato via tutti gli arredi posti all’esterno, ma anche tutto quello che c’era in casa: un ventilatore, un frigorifero, mensole di legno e di ferro, sette reti da letto singolo e un’intera scaffalatura. Dal garage invece sono stati arraffati la lavatrice e gli attrezzi da lavoro. Pesantissimi i danni e non soltanto perché tutto è stato messo a soqquadro, ma anche perché sono state forzate serrature di cancelli, saracinesche e porte.

Dalla casa di contrada Impisu sono stati invece rubati: una cucina a legna, un frigo, due infissi in alluminio, delle finestre interne e le persiane. Non ci sono certezze categoriche, ma non è escluso – anzi sembrerebbe essere assai probabile visto il modus operandi – che la “mano” che ha agito possa essere sempre la medesima. I proprietari, oltre a richiedere direttamente sul posto l’intervento delle forze dell’ordine, non hanno potuto far altro che formalizzare, a carico di ignoti, le denunce di furto.