"Caso suv", il Codacons: "Vengano avviati procedimenti penali e disciplinari"

"Vengano avviati procedimenti penali e disciplinari". Lo chiede, ufficialmente: con una nota stampa, il Codacons che ha inviato una lettera alla Procura di Agrigento e al presidente della Regione per il "caso suv". Nei giorni scorsi è arrivata infatti la sentenza di condanna della Corte dei Conti a carico di due dipendenti comunali di Agrigento che dovranno restituire, in solido, 120 mila euro.

"Il Codacons che per primo aveva denunciato, pubblicamente e nelle competenti sedi, l’improprio utilizzo dei fondi destinati ai minori per l’acquisto di beni non previsti dalla vigente normativa, dopo aver richiesto e ottenuto il pronunciamento dalla Corte dei Conti a carico dei due dipendenti comunali, adesso chiede al Comune di Agrigento e alle altre autorità preposte - ha scritto il responsabile regionale del dipartimento Trasparenza enti locali Peppe Di Rosa - l’avvio di procedimenti disciplinari e penali, finalizzati alla punizione dei responsabili di quanto accaduto. È inconcepibile, infatti, che prima di fronte alla richiesta di restituzione delle somme da parte del competente Ministero e, soprattutto, di fronte a una sentenza tranciante da parte della Corte dei Conti, non sia stata ancora conclusa, e probabilmente neppure avviata, la doverosa azione disciplinare in capo ai responsabili dipendenti comunali. Sotto il profilo politico e amministrativo, Codacons ha già chiesto al sindaco e all'assessore di trarre le doverose conseguenze, a iniziare dalle proprie dimissioni. Siamo certi che il vertice della burocrazia comunale, da noi investito della questione, darà tempestiva risposta rispetto alla conclusione dell’azione disciplinare, in capo al dirigente e al funzionario già condannati" - ha proseguito Di Rosa - .