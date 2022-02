Scoperto un supermarket della droga: la Squadra Mobile arresta un ventinovenne

Scoperto un supermarket della droga. Nell'abitazione di un uomo sono stati trovati hashish, marijuana e cocaina per circa 120 grammi, un bilancino di precisione 3.400 euro. La polizia, gli agenti della Squadra Mobile in particolare, hanno portato a termine un’altra rilevante attività investigativa. Un'operazione che attesta tanto il controllo del territorio e la pressante attività repressiva per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato, in via Dante ad Agrigento, un uomo presumibilmente dedito allo spaccio di stupefacenti. E' stato bloccato e controllato, venendo trovato in possesso di banconote di piccolo taglio per un totale di 640 euro. Inevitabile la perquisizione domiciliare che ha permesso, appunto, di rinvenire un vero supermarket della droga. L’uomo, H. F., di 29 anni è stato arrestato ed è stato posto, su disposizione della Procura di Agrigento, agli arresti domiciliari. L’arresto è stato poi convalidato dal giudice.

L’attività ha ricevuto ampio plauso dei cittadini della zona.