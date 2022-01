SuperEnalotto, la "Dea bendata" bacia Licata: centrato un "5" da 17 mila euro

Nuovi "centro" in Sicilia per il SuperEnalotto. Come riporta infatti Agipronews, a Licata è stato centrato un "5" del valore di 17.163,51 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Campobello 60.

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 142,4 milioni di euro: l'ultimo 6 risale al 22 maggio del 2021.