SuperEnalotto, la dea fortuna torna a baciare la provincia con un “cinque” da oltre 35 mila euro: ecco dove

Una semplice giocata al bar di Corso Umberto 13 a Castrofilippo si trasforma in un “cinque” che vale ben 35.243,95 euro. La “dea bendata” è tornata a baciare la provincia di Agrigento, questa volta nel piccolo paese dell’entroterra.

Massimo riserbo, ovviamente, sull’identità del fortunato vincitore che per un soffio non ha centrato il jarckpot ormai sempre più atteso e che vede crescere la posta in palio ad un numero davvero esorbitante: ben 294,8 milioni: record assoluto per questo gioco. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.