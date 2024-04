Superano le auto incolonnate al semaforo della statale 115: sospesa patente a tre automobilisti

Superano le auto incolonnate al semaforo della strada statale 115: per tre automobilisti, neopatentati, scatta la sospensione della patente e la decurtazione, in tutto, di 60 punti dagli stessi documenti di guida.

La polizia stradale ha intensificato nei giorni scorsi i controlli sui punti ritenuti maggiormente critici. In località Bellavista, in particolare, sulla strada statale 115, dove si trova un cantiere la cui circolazione è regolata da un semaforo, per consentire i lavori sul viadotto Re, sono state accertate e sanzionate le violazioni.

In tutti i casi si tratta di automobilisti residenti in provincia di Agrigento.