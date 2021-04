Sullo scooter con un po' di hashish in tasca: 18enne finisce nei guai

Un diciottenne è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento, quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di una modica quantità di hashish. A fermare e controllare lo scooter in sella del quale, come passeggero, il diciottenne si trovava, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. E’ accaduto lungo il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere del Villaggio Mosè. Ad insospettire i poliziotti è stato l’atteggiamento dei due giovani. Al minorenne, che era alla guida dello scooter, non è stato trovato nulla. La perquisizione al passeggero ha invece dato esito positivo.