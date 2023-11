La morte dell'imprenditore Alberto Re, la famiglia: "Travolto da un ingrato giudizio, si apra una riflessione"

"Alberto Re era un uomo prima che un padre, un marito e un nonno, un fratello e uno zio, un suocero, amante della vita, delle belle parole. Non amava infingimenti, ha fatto del garbo il suo stile di vita. Noi ci teniamo, perché siamo la sua famiglia, a raccontarlo per quell’uomo che mai si è sottratto alla onestà intellettuale e che sempre ha sorriso alle storture che possono capitare. Fino a qualche giorno fa. Poi l’onta che sale e che scalfisce, che non arretra e che violenta verbalmente una persona, ha consumato il vero danno". Lo scrive la famiglia Re dopo la tragedia che l'ha colpita. L'imprenditore era uno degli organizzatori della quarantatreesima edizione del "Paladino d'Oro - Sport film festival".

"Lui, che era un moderatore, che amava la pace, donandola, ha combattuto con gentilezza quell’ingrato giudizio sommario, senza alcun fondamento, che lo ha reso fragile. Alberto amava scherzare, conosceva la delicatezza della sua amata Agrigento, voleva contribuire ad elevarne il dibattito culturale, non gli è stato concesso, sui social viaggiano sentenze di condanna senza nemmeno il capo di imputazione - ha proseguito la nota stampa diramata dalla famiglia Re - . Si apra una riflessione su quello che è accaduto, lo si deve ad Alberto, perché mai più ci si possa trovare di fronte alla tempesta senza vestiti. Perché mai più ci si scaraventi contro un uomo con tale veemenza".

La famiglia Re ha ripreso, ringraziandolo per "la grande lezione", e fatte proprie le parole del prefetto Filippo Romano: “È cruciale evitare il ripetersi di simili vicende, la critica politica e giornalistica legittima ha superato i confini dell’umanità. Tutti coloro che ricoprono ruoli amministrativi devono impegnarsi a prevenire simili disonori”.

"Ringraziamo tutta Agrigento per l’affetto enorme che sta dimostrando nei confronti della nostra famiglia, quanti si stanno unendo al dolore perché conoscevano l’uomo e il suo spessore" - hanno concluso - .

I funerali si terranno domani alle ore 11, alla chiesa di Santa Lucia, in via Empedocle.