Diciassettenne suicida dopo stupro? I genitori ammessi come parte civile

Via libera alla costituzione di parte civile dei genitori della ragazza che si è tolta la vita a 17 anni, due anni dopo avere subito - sostiene l'accusa - una violenza sessuale di gruppo ripresa con i cellulari.

Nell'atto di costituzione, secondo i legali degli imputati, non erano state rispettate le prescrizioni previste dalla riforma Cartabia e, per questo, doveva essere esclusa. I giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, hanno sciolto la riserva e ammesso la loro presenza nel processo in cui saranno rappresentati dall'avvocato Santino Nora Campo.

Sotto accusa Giorgio La Lomia, 27 anni e Giovanni Contino, 25, accusati di violenza sessuale di gruppo e produzione di materiale pedopornografico. Altri due giovani, di pochi mesi più giovani che all'epoca dei fatti, nel 2015, non avevano compiuto 18 anni, sono imputati davanti al gup del tribunale per i minorenni e hanno chiesto la messa alla prova.

L'indagine che ha portato adesso al processo era stata avviata dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una diciassettenne alla Rupe Atenea dove si era lanciata nel vuoto dopo avere annunciato il gesto con un lungo e straziante post pubblicato su facebook.

I quattro giovanissimi - secondo l'accusa sostenuta dai pm della procura di Palermo Luisa Bettiol e Giulia Amodeo - avrebbero abusato delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica "legata al consumo di sostanze alcoliche". Alla ragazza sarebbe stato intimato di restare ferma e non si sarebbero fermati neppure davanti al suo espresso rifiuto avendo la quindicenne, sostiene l'accusa, pronunciato frasi dal contenuto inequivocabile. "Non voglio", "non posso", "mi uccido", "no, ti prego.. mi sento male".

I giudici, dopo avere ammesso la costituzione dei genitori, hanno ammesso i mezzi di prova dei pm, della parte civile e dei difensori degli imputati, gli avvocati Daniela Posante e Antonio Provenzani. Il collegio dovrà decidere pure in merito alla richiesta della trasmissione di Rai 3 "Un giorno in pretura" di seguire il processo.