"Suicida dopo essere stata violentata e abusata": scontro in aula sulle parti civili

Nell'atto di costituzione di parte civile non sono state rispettate le prescrizioni previste dalla riforma Cartabia e, per questo, andrebbe esclusa. È la richiesta, formulata dai difensori degli imputati, gli avvocati Daniela Posante e Antonio Provenzani, all'apertura del processo a carico di due giovani accusati di avere costretto una ragazzina, che due anni dopo si suicidò per la vergogna a soli 17 anni, a fare sesso di gruppo e filmare le scene.

Sotto accusa Giorgio La Lomia, 27 anni e Giovanni Contino, 25, accusati di violenza sessuale di gruppo e produzione di materiale pedopornografico. I genitori della ragazza, assistiti dall'avvocato Santina Nora Campo, si erano costituiti parte civile all'udienza preliminare ma, dopo il rinvio a giudizio, prima dell'apertura del dibattimento, i legali hanno sollecitato una questione procedurale sostenendo che le ragioni che stanno alla base della richiesta di costituzione, su cui la riforma Cartabia ha previsto rigide e stringenti regole, non sono state rispettate.

I giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, si sono riservati di decidere e hanno aggiornato l'udienza al 21 dicembre.

L'indagine che ha portato adesso al processo era stata avviata dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una diciassettenne alla Rupe Atenea dove si era lanciata nel vuoto dopo avere annunciato il gesto con un lungo e straziante post pubblicato su facebook.

La squadra mobile, indagando sull'annunciato suicidio, avvenuto il 18 maggio del 2017, dopo avere scartato alcune piste come, ad esempio, quella delle sette sataniche, è risalita ad alcuni video che immortalavano la diciassettenne, due anni prima, mentre faceva sesso di gruppo con quattro ragazzi, di cui due all'epoca minorenni.

I quattro giovanissimi - è l'atto di accusa dei pm della procura di Palermo Luisa Bettiol e Giulia Amodeo - avrebbero abusato delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica "legata al consumo di sostanze alcoliche". Alla ragazza sarebbe stato intimato di restare ferma e non si sarebbero fermati neppure davanti al suo espresso rifiuto avendo la quindicenne, sostiene l'accusa, pronunciato frasi dal contenuto inequivocabile. "Non voglio", "non posso", "mi uccido", "no, ti prego.. mi sento male".

Nonostante la ragazza avesse manifestato apertamente il suo dissenso i quattro giovani, a turno, l'avrebbero costretta a subire un rapporto sessuale completo e un rapporto orale mentre la scena veniva filmata con il telefonino. I genitori della ragazza, assistiti dall'avvocato Santina Nora Campo, si sono costituiti parte civile e si sono associati alla richiesta della procura di disporre il rinvio a giudizio.