A Sciacca impazza il Carnevale, il sindaco Termine: “Il cambio di location ci farà diventare come Viareggio”

“Procede tutto alla grande, anche al di là delle nostre aspettative. C'è una grande risposta del pubblico, ci sono dei carri magnifici e poi, c'è la gente di Sciacca che, come sempre, ha saputo accogliere i turisti. Questa festa è nel nostro Dna”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il sindaco di Sciacca Fabio Termine in occasione della seconda giornata del Carnevale che, per varie vicissitudini, è stato posticipato a primavera inoltrata.

Per la prima volta, il circuito del Carnevale più antico della Sicilia, per ragioni di sicurezza è stato allestito nel quartiere Perriera. Per il sindaco Termine, il trasferimento della festa nella zona bassa della città termale potrebbe rappresentare anche un'opportunità di crescita della manifestazione. “Il cambio di location – dice il sindaco – non era nelle volontà di nessuno, abbiamo provato in tutti i modi per poter realizzare il Carnevale in centro storico, ma non c'erano le condizioni di sicurezza, adesso però dobbiamo puntare alla crescita perché qui, avendo più spazi possiamo anche fare dei carri più grandi. Adesso abbiamo un circuito che è molto simile a quello del Carnevale di Viareggio e quindi possiamo tranquillamente pensare ad elevare il Carnevale sotto altri punti di vista”.

Il Carnevale di primavera, per come assicurato dallo stesso sindaco di Sciacca, sarà ricordato solamente per l'edizione 2023. Dal prossimo anno, la festa più attesa dell'Agrigentino dovrebbe tornare nel suo naturale periodo, ossia febbraio. Intanto, circa quarantamila persone, nonostante il pagamento del ticket di ingresso, hanno partecipato alle sfilate delle prime due giornate, A Sciacca, gruppi e carri, torneranno ad animare la via Allende sabato 3 e domenica 4 giugno.