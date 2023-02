Subisce danni da parte di un randagio: ottiene 10mila euro di risarcimento

Subisce i danni a causa di un cane, il Comune gli versa 10mila euro di risarcimento.

L'ente ha in questi giorni provveduto a saldare l'importo ad una donna, G.S., che nell'estate del 2021 aveva appunto subito dei danni, dovuti ad un'aggressione, accaduto in via Graceffo, nella zona bassa della città.

L'ente, dice una determina, "ha intrapreso contatti con la creditrice citata, finalizzati a coniugare le sottese vaste esigenze di coordinamento sopra rimesse con quelle di serio e concreto soddisfo delle legittime pretese di parte", soldi che vengono versati a "tacitazione di ogni diversa pretesa".