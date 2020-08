Sub disperso da giorni in mare, ancora ricerche: nulla di fatto

Sono giorni di grande apprensione a Licata. Il cadavere del sub disperso in mare, non si trova. Tre giorni di ricerche che, però, non hanno portato nulla di buono. L’uomo, secondo quanto appreso da La Sicilia, si è sarebbe disperso al largo del delle Balatazze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi, grazie al miglioramento delle condizioni climatiche, le operazioni dovrebbero essere meno difficoltose. Si confida anche nell’aiuto dei pescatori di zona.