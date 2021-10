"Violazioni in materia di stupefacenti", minorenne finisce in un istituto di pena

E' stato portato all'istituto di pena per minorenni di Caltanissetta. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento hanno eseguito un provvedimento di revoca del decreto di sospensione della carcerazione e su disposizione dell'ufficio Esecuzioni penali hanno - per violazioni in materia di stupefacenti - ripristinato la carcerazione per un minorenne agrigentino. Un giovane che, appunto, è stato trasferito all'istituto di pena per minorenni di Caltanissetta.