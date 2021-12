"Era ai domiciliari ma aveva hashish e cocaina": arrestato (di nuovo) 51enne

Era agli arresti domiciliari ma questo non gli avrebbe impedito di continuare a spacciare, nonostante pochi giorni fa fosse stato già sorpreso con dosi di stupefacente.

Per questo i carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato un 51enne disoccupato di Ribera nel contesto di specifiche attività di controllo: l'uomo era stato già arrestato il giorno precedente.

In particolare l'uomo è stato trovato in possesso di 6 dosi di hashish, del peso complessivo di circa 6 grammi, ed una dose di cocaina di circa 0,5 grammi. Oltre alla droga, nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato anche materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente e 170 euro che si ritengono essere il ricavato della vendita dello stupefacente dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto .L’uomo recentemente era stato arrestato per analoghi fatti.