Qualità della vita, Agrigento sprofonda: dal 95esimo al 103esimo posto

Qualità della vita, Agrigento fa (nuovamente) un significativo passo indietro nelle classifiche. Dalle anticipazioni dello studio condotto dal quotidiano ItaliaOggi con Università La Sapienza di Roma e in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, emerge infatti che la provincia passa dal 95esimo posto dello scorso anno ad uno sconfortante 103esimo posto.

La situazione, comunque, non è buona per tutte le province dell'Isola: la prima tra le siciliane è Ragusa, che però si trova solo alla posizione numero 84. Poi ci sono Trapani (93simo posto), Messina (96simo posto), Enna e Palermo (rispettivamente 97simo e 98simo posto), poi Catania (102simo posto) e appunto Agrigento. In coda Caltanissetta (105simo posto) e Siracusa (106esimo posto).

Ancora una volta ci si trova di fronte ad un'Italia tagliata in due: "Si fa più netta la separazione tra province del centro-nord - dice la ricerca -, dove migliorano le condizioni a vantaggio dei cittadini, e quelle di sud e isole, dove, complice anche la pandemia, sono esplose aree di forte disagio sociale e personale; mentre sono soprattutto le province che fanno parte del cluster Metropoli a trainare la ripresa".

Pessimi i risultati praticamente in tutti i settori: Agrigento è penultima a livello nazionale per reddito e ricchezza, e 92esima per l'offerta sanitaria.