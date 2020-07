Uno studio incorona la Farm cultural Park: "E' uno dei centri più influenti al mondo"

“E’ uno dei centri più influenti del mondo”. Una ricerca ha incoronato la Farm cultural park. Arte contemporanea, installazioni urbanistiche ma anche centro di attrazione turistica e meeting di innovazione: tutto questo e non solo è la Farm cultural Park. Il lavoro dei fondatori Bartoli e Saieva è stato “accarezzato” da un altro riconoscimento, ancora una volta importante.

Si, perché, un recente studio redatto dalla fondazione "Symbola", organo che che promuove e aggrega le Qualità Italiane, ha incoronato la Farm cultural Park definindola tra le eccellenze mondiali.

Una sfida innovativa che ha preso piede nel centro storico di Favara, in una zona, del tutto abbandonata. "Sette cortili" ha fatto spazio alla Farm cultural Park, una vera perla che - ogni anno - richiama migliaia di turisti di ogni dove.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Farm Cultural Park - si legge sul portale di Symbola - ha iniziato un lungo processo di transizione in cui “mettere a valore” tutta la sua enorme comunità, coesa nella condivisione di una visione di società più inclusiva, educata, creativa e cosmopolita, attraverso un’attenta pianificazione per la valorizzazione dei talenti individuali e di tutte le risorse disponibili, promuovendo l’interazione e la cooperazione tra singoli e nuovi collettivi organizzati, non solo con il territorio di riferimento, ma anche con il mercato globale, per produrre beni e servizi culturali e sociali, commerciali ed economici. Ogni entità dell’ecosistema Farm influenzerà e verrà influenzata dalle altre, creando una relazione in costante evoluzione in cui ogni entità dovrà essere flessibile e adattabile per sopravvivere come in un sistema biologico". Un riconoscimento, l'ennesimo, più che mai importante che premia il lavoro meticoloso del duo: Bartoli-Saieva.