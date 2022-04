Si sono distinti in progetti dedicati a Pirandello, studenti del Politi ad "Uno, nessuno e centomila"

Gli studenti meritevoli del liceo Scientifico e delle Scienze umane "Politi" di Agrigento, coloro che si sono distinti nell’ambito di studi e progetti dedicati a Luigi Pirandello, con in testa il dirigente scolastico Santina Ferrantelli, assisteranno alla rappresentazione di "Uno, Nessuno e Centomila" e incontreranno il maestro Pippo Pattavina e l'intera compagnia.

Sabato, al teatro Pirandello, in occasione della prima di “Uno, Nessuno e centomila”, saranno presenti gli studenti della classe V E S.U.: Clara Infantino, Valeria Piazza ed Adriana Vaccaro, accompagnate dalla docente Capodicasa, che hanno ricevuto una menzione d’onore nell'ambito del 58esimo convegno internazionale di Studi Pirandelliani, per la tesina "Teatro = finzione x realtà al quadrato" (4/4/2022) e gli studenti della classe III C S.U.: Sarah Avenia, Christel Nocera, Giulia D'Urso, Beatrice Calderone, Christian Cattano, Gabriele La Porta, Giada Burgio, Chiara Piazza e Giulia Maniglia, guidati dalla docente Maria Grazia Fantauzzo, che hanno ricevuto una menzione speciale dalla giuria del Concorso "Uno, Nessuno e Centomila" per aver debuttato sul palco del nostro Teatro Pirandello col testo "Il ricordo di un'antica tradizione"; una rielaborazione de "La Sagra del Signore della Nave". (8/4/2022).

I liceali potranno così prendere parte al gran finale di tournée di "Uno, nessuno e centomila" di Luigi Pirandello, con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli e che, dopo il successo riscosso in tutta Italia, non poteva che chiudersi in Sicilia, ad Agrigento nel Teatro dedicato a Lui dedicato.

Gli spettacoli andranno in scena sabato 23 alle ore 21 e domenica 24 aprile alle 17,30 (si consiglia di arrivare un pò prima per facilitare i controlli green pass).

Il Maestro Pippo Pattavina rivestirà i panni del protagonista, affiancato da Marianella Bargilli in quelli della moglie nonché da Rosario Minardi, Mario Opinato e Gianpaolo Romania, tutti diretti dal regista Antonello Capodici con le scene firmate da Salvo Manciagli e le musiche originali composte da Mario Incudine.