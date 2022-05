La “Generazione P” si confronta con l’esperto: gli studenti del liceo Empedocle a “Uno Mattina”

La chiamano “Generazione P.”, ovvero tutti quei ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni che sono stati investiti in pieno dalla pandemia con un un brusco “stop” nel loro percorso di crescita. A pensare a loro è stata la Rai con il programma televisivo “Uno Mattina” che li ha raccontati attraverso uno speciale incontro con lo “psicologo della strada” Stefano Pieri. Il luogo di questo confronto è emblematico: la Valle dei Templi.

E così una delegazione del liceo classico Empedocle di Agrigento si è recata questa mattina nella via Sacra per confrontarsi con l’esperto e registrare un dialogo tra i templi dorici che andrà in onda su Rai Uno sabato 4 giugno alle 9. I ragazzi hanno così tracciato le loro prospettive dopo che il Covid ha sottratto loro 2 anni di crescita. Mentre per Stefano Pieri è stato un modo del tutto inusuale di svolgere la propria professione.

L'iniziativa è stata coordinata dalla dirigente scolastica Marika Helga Gatto e dalla docente Maria Di Filippo. "Gli studenti – ha detto la preside – hanno affrontato le tematiche proposte Stefano Pieri sul futuro di una generazione che, suo malgrado, possiamo definire unica nel suo genere: quella che è figlia della pandemia. L’emergenza sanitaria ha drasticamente e improvvisamente cambiato le abitudini di tutti ma ha stravolto, soprattutto, le vite di quei giovani che hanno dovuto cambiare i propri comportamenti e la routine scolastica e non solo in un momento delicato della formazione e crescita”.