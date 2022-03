Gli studenti si improvvisano “legislatori per un giorno” all’Ars: coinvolte 4 classi di Favara

“Legislatori per un giorno” all’Ars: ecco cosa sono stati i 60 gli alunni di Favara coinvolti in un progetto formativo che li avvicina al mondo della politica e dell'amministrazione pubblica.

Coinvolte 4 classi dell’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Favara che hanno avuto un contatto diretto con le istituzioni cimentandosi, a sala d’Ercole nella votazione di un disegno di legge precedentemente illustrato, proprio come avviene in una normale seduta del Parlamento siciliano.

L’iniziativa figura nell’ambito del progetto denominato “Diritti e fair play, leali nella vita e nel gioco” che prevedeva, oltre che la visita a palazzo dei Normanni, quella alla Figc, all'orto botanico e la presenza allo stadio Barbera di Palermo in occasione dell'incontro della nazionale italiana con la Macedonia del Nord.

“Si tratta - ha detto il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro che ha tenuto i contatti con la scuola favarese e presieduto la seduta speciale dell’assemblea - di un’esperienza importante che mira ad inculcare nei ragazzi l’amore verso le istituzioni, oggi certamente non ai massimi livelli, come il dilagante astensionismo in occasione delle elezioni purtroppo dimostra.

É stata questa una delle prime visite delle scolaresche all'Ars dopo lo stop forzato imposto dal Covid per due anni. É stato un piacere incontrare gli alunni con i quali abbiamo anche parlato di legalità e ambiente, dei valori della democrazia e di quanto sia essa necessaria per il rispetto delle regole, contrapponendola al cattivo esempio dell' autocrazia, facendo l'esempio della Russia. L’entusiasmo di questa scolaresca è stato grandissimo, cosa che del resto avevo già sperimentato nelle due precedenti occasioni in cui questa iniziativa ha avuto luogo a palazzo dei Normanni, prima dello stop dovuto alla pandemia”.