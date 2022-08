Studenti incappano in un controllo dei carabinieri e vengono trovati con hashish: denunciato 17enne

E' stato trovato in possesso di 26 grammi di hashish e di 330 euro in contanti, ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio. Ha 17 anni lo studente agrigentino che è finito nei guai - denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo - dopo un controllo fatto dai carabinieri lungo via Caduti di Marzabotto a Villaseta. Il ragazzino, già noto alle forze dell'ordine, adesso, dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo dei militari dell'Arma è stato fatto durante la notte. Il diciassettenne, insieme ad un sedicenne empedoclino, anch'esso studente, era in sella ad un ciclomotore quando s'è ritrovato davanti la pattuglia. I carabinieri della stazione di Villaseta si sono naturalmente insospettiti dato l'orario in cui i due ragazzini erano a zonzo. E' scattata la perquisizione e subito è saltata fuori la "roba". Tanto l'hashish, quanto i soldi, sono stati posti sotto sequestro. A carico del diciassettenne agrigentino è stata formalizzata, appunto, la denuncia.