Rubano cosmetici a Madrid e vengono fermate: le quattro studentesse tornano a casa

Sono ritornate in provincia di Agrigento dopo la convalida del fermo le quattro giovani agrigentine, tutte studentesse, che erano state fermate la scorsa settimana dalla polizia spagnola per furto mentre si trovavano in gita a Madrid. Lo scrive il quotidiano La Sicilia in edicola oggi.

Le quattro erano state poste in stato di fermo e adesso il giudice, pur confermando il provvedimento, le ha rimesse in libertà consentendo loro di tornare dalle loro famiglie. Le studentesse, secondo il quotidiano catanese, adesso potrebbero rischiare anche un provvedimento disciplinare da parte della scuola.