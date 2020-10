Un caso di positività al "Leonardo", studente contagiato: classe in quarantena

Uno studente agrigentino è risultato positivo al Coronavirus, si tratta del primo caso che interessa una scuola. La classe del giovane, che frequenta il quarto anno del liceo Linguistico Leonardo di Agrigento, è stata, precauzionalmente messa in quarantena in attesa dei dovuti accertamenti delle autorità sanitarie. Isolamento fiduciario anche per i familiari dello studente.

Nella città dei templi, gli attuali positivi al Covid, salgono a 9. La preside dell’Istituto, Patriza Pilato, rassicura comunque i familiari degli studenti, "ricordando, che nel liceo, sono in atto tutte le procedure di prevenzione previste dalle direttive ministeriali". A rendere pubblica la sua positività al coronavirus, era stato lo stesso giovane con un post pubblicato sui social network.

Mancato rispetto delle regole anti-Covid: nuova stretta sui controlli

Stamattina alla Prefettura di Agrigento si è svolta la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con al primo punto all'ordine del giorno le "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". In un ottica di potenziamento delle misure di prevenzione, è stato programmato un livello di controlli ancora più incisivo presso i luoghi ritenuti sensibili.

Nel corso dell'incontro è stata posta all'attenzione del comitato anche la problematica del trasporto ferroviario degli studenti pendolari, tra cui quelli di Grotte, per la quale il sindaco Provvidenza ha specificatamente sollecitato un intervento risolutorio presso Trenitalia.