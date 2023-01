Giovane cinese trovato morto con una coltellata al petto: non si esclude il suicidio

Un cinese di circa 20 anni, Tianzheng Zhang, è stato trovato morto, in un'abitazione di salita Iacono, nei pressi del più noto cortile Santo Spirito, ad Agrigento.

A ritrovare il cadavere, con un coltello che gli ha trafitto il cuore, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che stanno lavorando sul posto.

Qualcuno ha chiamato la sala operativa dei vigili del fuoco e i pompieri, una volta giunti sul posto, hanno fatto la scoperta.

Lo studente cinese è stato trovato morto all"interno della camera di un B&B. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i carabinieri allertati da un paio di connazionali del giovane che non riuscivano a rintracciarlo. L'ultima volta che il giovane cinese e' stato visto in vita e' stato venerdi sera. Pare che proprio venerdi' avesse avuto una discussione con qualcuno ed erano intervenuti i carabinieri del Radiomobile.

In salita Iacono è arrivato il pm di turno Cecilia Baravelli si attende l'arrivo della Scientifica per entrare nella stanza dove è il cadavere. Sembra improbabile l'ipotesi del suicidio, ma ancora non è stata esclusa categoricamente.

I carabinieri stanno verificando il funzionamento delle telecamere della zona, due di quelle che inquadrano l'ingresso non funzionano.

I carabinieri stanno sentendo i residenti della scalinata Iacono, dove ci sono tantissimi B&B e affittacamere. Nessuno a quanto pare avrebbe sentito urla o rumori sospetti. Finestre e porte, a quanto pare, risultano essere chiuse e non forzate. Lo studente ventenne, iscritto all'Accademia delle Belle arti, da un anno era residente ad Agrigento.

(Pezzo aggiornato alle 18)