Struttura sporca e loculi senza posto: è caos al cimitero della città

Struttura sporca, mancano loculi e disservizi in ogni dove: la situazione del cimitero di Canicattì fa imbufalire i cittadini. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, la situazione sembrerebbe essere diventata insostenibile. I guai toccano ai familiari dei defunti.

"La situazione da tempo è al collasso - dice uno dei titolari delle agenzie funebri al Giornale di Sicilia - chi non ha un loculo da tempo di proprietà deve sperare nell’ospit alità di qualcuno o nel recupero di loculi resisi nel frattempo liberi per trasferimenti, scadenza della concessione o qualsiasi altro motivo. Il più delle volte sui tratta di loculi in ultima fila e di pessima qualità".