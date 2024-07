Striscioni anti-abortisti in piazza San Calogero, la Chiesa fa chiarezza: sono stati autorizzati

Gli striscioni contro l’aborto, apparsi in mattinata ad Agrigento sul sagrato del santuario di San Calogero sono stati autorizzati dal rettore, don Gerlando Montana Lampo, in occasione della messa che si celebra oggi, mercoledì 10 luglio alle 19 durante la quale saranno benedette le mamme in dolce attesa e i bambini.

Iniziativa quest’ultima che è inserita nel programma dei festeggiamenti di San Calogero e che si svolge in collaborazione con il centro Aiuto alla vita di Agrigento.

Nessuna manifestazione di protesta dunque, per come era stata erroneamente percepita da alcuni cittadini.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.