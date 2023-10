Striscione offensivo contro testata giornalistica online e il suo direttore: carabinieri al lavoro

Uno striscione offensivo contro la testata giornalistica online Agrigentooggi e il suo direttore responsabile Domenico Vecchio è comparso sul cavalcavia di via Dante, quello nei pressi del Parco dell'Addolorata.

Sul posto si sono recati per rimuovere, e sequestrare lo striscione, si sono recati i carabinieri che hanno, naturalmente, avviato le indagini. "È deplorevole notare come il nostro mestiere stia diventando sempre più difficile. Non bastassero critiche insulti sui social, ora dobbiamo anche affrontare manifestazioni come questa dov'è più difficile individuare l'autore - ha scritto, dando notizia dell'accaduto, Domenico Vecchio - . Del fatto ho subito informato le forze dell'ordine che insieme a me sono giunte sul posto in cui è stato esposto lo striscione per raccogliere elementi che potrebbero essere utili per scoprire l'autore".

La redazione di AgrigentoNotizie esprime solidarietà nei confronti della testata e del suo direttore.